Euro cai e segue abaixo de 1,09 dólares

Às 18:08 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0882 dólares, quando na quinta-feira ao fim da tarde seguia a 1,0914 dólares.

Num dia sem grandes dados macroeconómicos, os mercados continuaram a analisar a decisão do BCE de deixar as taxas de juro inalteradas, esperando receber mais dados que reforcem a sua confiança na trajetória da inflação para o objetivo de 2%.

Na conferência de imprensa que se seguiu à reunião, a presidente do banco central, Christine Lagarde, evitou comprometer-se com novas descidas das taxas, após um primeiro corte em junho e afirmou que todas as opções estão em aberto na reunião de setembro.

Divisas................hoje............quinta-feira

Euro/dólar............1,0882.................1,0914

Euro/libra............0,84292...............0,84141

Euro/iene.............171,31.................171,46

Dólar/iene............157,43.................157,11