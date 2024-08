Grupo Altice afasta venda da dona da Meo mas admite analisar oportunidades

Malo Corbin falava numa conferência telefónica da Altice International com analistas, a propósito dos resultados do primeiro semestre.

O gestor disse que estão a ser avaliadas "outras opções" relativamente à Altice Portugal, mas não deu detalhes, apesar de se ter mostrado aberto sobre a possibilidade de poder alienar alguns ativos separadamente.

O negócio em Portugal "é muito rico em termos de ativos e infraestruturas, monetizámos algumas no passado, mas ainda existem muitos ativos valiosos", prosseguiu o responsável, adiantando que está a olhar possibilidades, mas não há nada de concreto.

"Acreditamos que é a estratégia certa para monetizar" a Altice Portugal, afirmou, acrescentando que se houver mais informação sobre o tema tal será partilhado.

Referiu também que a Altice Portugal continua a ser o "principal ativo" do grupo e que a dona da Meo regista um "crescimento orgânico" sólido.

Sobre a entrada do concorrente Digi no mercado português, o grupo Altice não tem muito a dizer.

"Não vimos nada de nenhum concorrente ou de nós próprios em termos de mudança de comportamento antes do lançamento da Digi", rematou.

As receitas da Altice Portugal recuaram 0,6% no primeiro semestre, em termos homólogos, para 1.409 milhões de euros, anunciou hoje a dona da Meo.

No primeiro semestre, as receitas fixaram-se em 1.409 milhões de euros, uma redução de 0,6%, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ascendeu a 511 milhões de euros, mais 2,3% do que um ano antes.

Já o investimento global (capex) atingiu os 195 milhões de euros, uma descida homóloga de 15,7%.

Esta redução de investimento resulta do facto de a Altice Portugal ter o `deployment` de fibra praticamente feito (6,4 milhões de casas) e investimentos na rede móvel.

No segundo trimestre, as receitas da Altice Portugal ascenderam a 705 milhões de euros, o EBITDA atingiu 252 milhões de euros e o investimento da empresa foi de 95 milhões de euros.