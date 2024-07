Gyökeres, Morita e Diomande regressaram ao trabalho no Sporting

Os três jogadores integraram os trabalhos às ordens de Rúben Amorim, depois de um período de férias, e juntando-se ao grupo que já tinha iniciado na segunda-feira o arranque da época do campeão nacional.

O avançado internacional sueco Gyökeres, melhor marcador da I Liga (29 golos de um total de 43 na época) apresentou-se depois de um final de temporada em que foi operado ao menisco do joelho esquerdo.

Os `leões`, que voltam a treinar em Alcochete na sexta-feira, ainda sem vários jogadores, face aos compromissos de seleções, no Europeu e Copa América, vão realizar um estágio de pré-época em Lagos, no Algarve, entre 13 e 24 de julho.

No Algarve, o Sporting vai defrontar os belgas do Union Saint-Gilloise (dia 17) e os espanhóis do Sevilha (dia 23), enquanto o Athletic Bilbau será o adversário no Troféu Cinco Violinos, em 27 de julho, no Estádio José Alvalade.

Estes são os três particulares já anunciados pelos `leões`, que iniciam a época em 03 de agosto diante do FC Porto, com a disputa da Supertaça Cândido de Oliveira, uma semana antes do início da I Liga.