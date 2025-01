Novos avisos de incêndio emitidos devido ao vento no sul da Califórnia

Prevê-se que os ventos de Santa Ana, que começaram a soprar sobre as montanhas continuem a soprar com força suficiente para transportar as brasas do incêndio e alimentar novos focos numa região onde já morreram pelo menos 24 pessoas.

"Os ventos ameaçadores, destrutivos e generalizados já estão aqui", disse a chefe dos bombeiros da cidade de Los Angeles, Kristin Crowley, numa conferência de imprensa.

Grande parte do sul da Califórnia estava sob um risco elevado de incêndio, com as equipas em alerta máximo numa extensão de 482 quilómetros, desde São Diego até ao extremo norte de Los Angeles.

As zonas interiores a norte de Los Angeles, incluindo as densamente povoadas Thousand Oaks, Northridge e Simi Valley, onde vivem mais de 300.000 pessoas, são as que correm maior risco, segundo os meteorologistas.

Cerca de 90.000 famílias ficaram sem eletricidade, uma vez que os serviços públicos cortaram a energia para evitar que as suas linhas provocassem novos incêndios.

Os residentes, cansados e ansiosos, foram aconselhados a estar prontos para fugir a qualquer momento.

A polícia anunciou cerca de 50 detenções, por pilhagem, voo de drones em zonas de incêndio, violação do recolher obrigatório e outros crimes, adianta a Associated Press.

Três pessoas foram detidas por suspeita de fogo posto depois de terem sido vistas a atear pequenos fogos que foram imediatamente extintos, disse o chefe da polícia de Los Angeles, Jim McDonnell.

Uma dessas pessoas estava a usar um isqueiro de churrasco, outra acendeu um arbusto e uma terceira tentou acender um caixote do lixo, acrescentou Jim McDonnell.

As autoridades ainda não determinaram a causa de nenhum dos grandes incêndios.

Entre as nove pessoas acusadas de pilhagem, havia um grupo que roubou um Emmy de uma casa evacuada, disse o Procurador Distrital do Condado de Los Angeles, Nathan Hochman.

A maior preocupação continua a ser a ameaça de ventos intensos que, segundo as previsões, atingirão quase a força de um furacão na terça-feira em algumas áreas.

Agora, com o apoio de bombeiros de outros estados, do Canadá e do México, as equipas foram destacadas para atacar focos de incêndio ou novos incêndios.

A força de combate aos incêndios era muito maior do que há uma semana, quando a primeira vaga de incêndios começou a destruir milhares de casas no que poderia tornar-se o desastre de incêndio mais dispendioso do país.

Kaylin Johnson e a sua família planeavam passar a noite na sua casa, uma das poucas que restavam no seu bairro em Altadena e tencionavam manter-se de vigia para evitar pilhagens e lavar a casa, bem como as propriedades dos vizinhos com mangueiras.

"As nossas vidas foram suspensas por tempo indeterminado", disse Johnson por mensagem de texto, acrescentando que não podem ir e vir livremente devido às restrições de entrada nas áreas ardidas. "Mas prefiro estar aqui e não poder sair do que não poder voltar".

A previsão de terça-feira incluía um aviso raro: Os ventos, combinados com condições severamente secas, criaram uma "Situação Particularmente Perigosa", disse o Serviço Nacional de Meteorologia, o que significa que qualquer novo incêndio pode crescer em tamanho.

Prevê-se que as rajadas de vento ganhem força ao fim da tarde e na quarta-feira, antes de diminuírem, e os avisos de bandeira vermelha da Califórnia Central até à fronteira mexicana deverão manter-se durante a maior parte da quarta-feira, disse o meteorologista do serviço meteorológico Ariel Cohen.

Os residentes reuniram animais de estimação e fotografias de família para o caso de terem de fazer uma fuga apressada. Tabitha Trosen disse que estava no limite, temendo constantemente que o seu bairro pudesse ser o próximo.

"Os nossos gatos estão prontos para partir. Temos as suas transportadoras à porta preparadas com os seus peluches e coisas do género", disse Trosen.

"Como é que eu tomo conta de mim, e quais são as coisas que me vão servir de base como humano e me fazem lembrar o meu passado, a minha vida e a minha família", acrescentou.