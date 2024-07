PR moçambicano quer "impulso" no projeto portuário de mais de 733 milhões de euros

Filipe Nyusi fez o apelo durante uma cimeira com os chefes de Estado do Zimbabué, Emerson Mnangagwa, e do Botsuana, Mokgweetsi Masisi, em Techobanine, distrito de Matutuíne, província de Maputo, sul de Moçambique.

"Queremos em conjunto dar o impulso necessário para ativar as ´demarches` necessárias à preparação dos investimentos que se pretendem (...), tendo como escopo final a materialização do Projeto Integrado de Techobanine", afirmou o chefe de Estado moçambicano.

O empreendimento compreende a construção de um porto até 20 metros de profundidade e até um quilómetro da costa, com acesso a rotas marítimas internacionais, estradas e linhas férreas ligando os três países e tanques de armazenamento de combustíveis, tendo um custo entre 800 milhões de dólares (733,7 milhões de euros) e 1,9 mil milhões de dólares (1,7 mil milhões de euros), prosseguiu.

O projeto, continuou, contempla ainda a instalação de uma zona industrial com 13 mil hectares, para a atração de empreendimentos ligados à operação e logística portuárias.

"Pela magnitude deste empreendimento, a região de Techobanine conhecerá uma evolução e transformação estrutural em razão do potencial de desenvolvimento de outras atividades económicas, não só na cadeia de operações e logística, mas também pela relocalização de outras unidades industriais", enfatizou.

Nesse sentido, defendeu ser urgente começar com os trabalhos preliminares do projeto, nomeadamente os estudos de mercado, estrutura legal e comercial e o processo de financiamento, que vai exigir uma "sindicalização bancária".

"Prevê-se um período prolongado de preparação, mas as dinâmicas de médio e longo prazo vão garantir retorno", declarou o chefe de Estado.

Filipe Nyusi sublinhou a importância do respeito da área de conservação do ecossistema da região onde será implantado o projeto, assegurando que o respeito pelo ambiente estará no centro do Projeto Integrado de Techobanine.