Presença lusa nas três disciplinas equestres é sinal de vitalidade

"É algo que não acontecia desde 1960, o que por si só é já um motivo de grande regozijo de nossa parte. É muito importante. Ainda para mais quando se celebram 100 anos da primeira medalha olímpica de Portugal, precisamente em equestre, e também em Paris, em 1924", recordou Bruno Rente, líder da FEP.

O dirigente, que se referia à competição de equipas em saltos de obstáculos, comentava a presença em Paris de Maria Caetano, Rita Ralão Duarte e João Moreira em dressage, Duarte Seabra na prova de obstáculos e Manuel Grave no concurso completo.

"Queremos sempre mais e estas qualificações e representação já é um motivo de grande orgulho. Porém temos a aspiração e motivação - e os resultados assim o traduzem - que podemos ter uma participação ainda melhor do que em Tóquio. E é com esse objetivo que vamos para os Jogos de Paris", disse Bruno Rente, que falou do diploma no Japão, através da presença na final de Maria Caetano, João Miguel Torrão e Rodrigo Torres no ensino por equipas.

O presidente da FEP confia num bom desempenho de Duarte Seabra nos obstáculos, recordando, no entanto, que "tudo se decide num minuto e é fundamental cavaleiro e cavalo estarem num bom dia".

Destacou igualmente a recente medalha de bronze assegurada por Manuel Grave no concurso completo de um Grand Prix de quatro estrelas, um torneio "com um nível muito semelhante" ao dos Jogos Olímpicos.

O dirigente entende que a presença da seleção lusa nas três disciplinas resulta do "bom momento" que o desporto equestre português está a atravessar.

"Ainda temos muito que galopar, mas estamos num bom momento, com número recorde de filiações, a crescer como desporto, e em termos de organização de provas no circuito internacional, com um crescimento muito grande", exemplificou.

Bruno Rente destacou ainda o aumento de 40% do número de filiados verificado no último ciclo olímpico.

Paris2024 decorre de 26 de julho a 11 de agosto, com as competições desta modalidade a serem disputadas entre 27 de julho e 06 de agosto.