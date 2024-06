Presidente do Gil Vicente demite-se

"A vida de forma inesperada levou-me à presidência. Vim com espírito de missão e devo dizer que exerci o cargo com enorme entusiasmo e uma paixão imensa. Sempre com equilíbrio, razoabilidade e tentando ser justo. Felizmente, as razões que me obrigaram a este lugar estão ultrapassadas", disse o dirigente.

Avelino Dias da Silva foi eleito para o cargo no passado dia 1 de fevereiro, vencendo uma disputa eleitoral com o antigo futebolista gilista Hugo Vieira, num sufrágio que se precipitou após a demissão do ex-presidente Francisco Dias da Silva, que alegou motivos de saúde.

Avelino Dias da Silva, irmão de Francisco Dias da Silva, exerceu este curto mandato durante quatro meses e 20 dias, e na hora de saída pediu desculpas aos sócios, por interromper a liderança.

"Estarei eternamente grato pela confiança que depositaram na minha pessoa aquando das eleições e garanto aos gilistas que o nosso glorioso clube está muito bem entregue", disse o líder demissionário.

O sucessor de Avelino Dias da Silva deverá ser divulgado ainda hoje, provavelmente proveniente do atual elenco diretivo do clube da I Liga portuguesa de futebol.