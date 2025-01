Rangel diz que vai à posse de Daniel Chapo com "atitude muito construtiva"

"Portugal vai com uma atitude muito construtiva e vai estar representado com essa atitude", salientou Paulo Rangel no programa Política com Assinatura, de Natália Carvalho, da Antena 1 sobre ida a Moçambique, ao invés do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O governante explicou que a sua escolha "foi entendimento do Presidente da República e do primeiro-ministro", Luís Montenegro, face "às circunstâncias atuais".

"Portugal estará representado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros. Neste momento, (...) julgamos que esta é a representação adequada do Estado Português.(...) Sinceramente qualquer outro comentário seria desnecessário", observou Rangel.

Portugal vai estar representado na posse de Daniel Chapo como novo Presidente de Moçambique por Paulo Rangel, disse à Lusa fonte da Presidência da República Portuguesa.

Na sexta-feira, o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que aguardava uma proposta do Governo português sobre uma eventual ida sua à posse de Daniel Chapo, possibilidade agora afastada.

A posse de Daniel Chapo como Presidente de Moçambique, cargo no qual irá suceder a Filipe Nyusi, está marcada para quarta-feira.