ULS de Leiria assume cumprimento de reivindicações dos enfermeiros, diz sindicato

O coordenador da direção regional de Leiria do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), Ivo Gomes, adiantou que na sequência da reunião realizada com a administração da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria (ULSRL) ficou acordado que a passagem de turno nos serviços de urgência, medicina e Unidade de Cuidados Agudos Polivalente (UCAP) é alargada dos 15 para os 30 minutos, a partir de outubro.

A alteração nos restantes serviços de internamento far-se-á a partir de janeiro de 2025.

No documento escrito que ficou assinado pelos representantes do SEP e do conselho de administração, a ULSRL compromete-se ainda a harmonizar os dias de férias. Segundo Ivo Gomes, será atribuído um dia extra por cada decénio trabalhado.

Também as compensações passam a ser atribuídas a todos os enfermeiros que trabalham nos serviços de Psiquiatria e de Oncologia, independentemente do contrato que possuem, a partir de janeiro de 2025.

Os 37 enfermeiros que foram contratados no âmbito da covid-19 e para dar resposta à vacinação em massa durante a pandemia vão ver os seus contratos passar a sem termo, a partir do dia 01 de setembro.

A administração disse ainda ao SEP que vai recrutar mais 14 enfermeiros, a que acrescerão mais recursos humanos para o serviço de urgência, fora do plano sazonal outono-inverno, adiantou Ivo Gomes.

Durante os próximos meses serão também repostas injustiças salariais, relativamente a situações como o reposicionamento das categorias de enfermeiros especialistas e enfermeiros chefe, com o pagamento de retroativos, exemplificou.

"São importantes os avanços demonstrados pela administração. Foi preciso a marcação de uma greve e esta forma de luta para que a administração reconhecesse que era importante encontrar soluções para resolver situações discriminatórias", destacou à Lusa Ivo Gomes, após uma reunião com os enfermeiros da ULSRL, que deliberaram pela desconvocação da greve agendada para sexta-feira, após analisarem as propostas escritas do conselho de administração.

Estas eram reivindicações com alguns anos, que o SEP tem levado para as várias reuniões que tem realizado com o presidente do conselho de administração da ULSRL, Licínio de Carvalho, que antes liderava o Centro Hospitalar de Leiria.