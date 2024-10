Ai Ogura sagra-se campeão de Moto2 antes de subir ao MotoGP

Ai Ogura, que em 2025 subirá à categoria de MotoGP para o lugar de Miguel Oliveira na Trackhouse, terminou a corrida a 3,684 segundos do vencedor, o espanhol Aron Canet (Fantic), com o também espanhol Marco Ramirez (American Racing) em terceiro, a 4,683.



Com estes resultados, Ai Ogura, de 24 anos, chegou aos 261 pontos, mais 60 do que Canet, que é segundo, quando faltam duas corridas para terminar o campeonato.



A corrida, que começou com piso seco, foi dada como finalizada a três voltas do final, quando a chuva começou a cair.



O japonês é o primeiro piloto a sagrar-se campeão vindo da Asia Talent Cup, uma categoria de iniciação, e o primeiro piloto nipónico a vencer um campeonato do mundo desde Hiroshi Aoyama, que ganhou nas 250cc em 2009.



Natural de Tóquio, Ay Ogura mudou-se para Barcelona aos 16 anos, para prosseguir a carreira e, em 2020, ficou a quatro pontos de se sagrar campeão de Moto3. Já em 2023, liderava o campeonato a duas provas do final, com 3,5 pontos de vantagem sobre o espanhol Augusto Fernandez, mas caiu na penúltima corrida.



Já na categoria de Moto3, que já tinha o campeonato decidido a favor de David Alonso, o piloto espanhol fez história ao vencer a corrida de hoje, pois soma agora 12 triunfos, mais um do que os 11 conseguidos pelo italiano Valentino Rossi em 1997, na então categoria de 125cc.