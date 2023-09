Álvaro Bautista vence primeira corrida em Portimão e entrega título à Ducati

Bautista, líder do campeonato, deixou o segundo classificado, o turco Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha), a 2,098 segundos, com o britânico Jonathan Rea (Kawasaki) em terceiro, a 4,692 segundos.



Desta forma, o piloto espanhol ficou a um passo do título, que pode conquistar já no domingo, em Portimão.



O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) foi palco de intensas lutas, com Rea a tocar mesmo na traseira da Ducati de Bautista logo nas primeiras curvas.



O atual campeão do mundo só chegou ao comando na sexta volta, acabando por somar o 22.º triunfo da temporada, de acordo com o site oficial do Mundial de Superbikes.



Com este triunfo, a Ducati somou o 19.º título da sua história.



Bautista pode tornar-se também no primeiro piloto em 24 anos a sagrar-se bicampeão com uma Ducati. Para isso precisa de vencer a corrida da Superpole e a Corrida 2 do fim de semana, ambas no domingo e que o turco seja pelo menos terceiro na segunda.



Já nas Supersport 300, uma das duas categorias de apoio do Mundial de Superbikes, o vencedor foi o italiano Mirco Gennai (Yamaha).



O português Tomás Alonso (Kawasaki) foi 12.º, a 14,282 segundos de distância.



O neerlandês Jeffrey Buis (Kawasaki), que hoje foi oitavo, lidera com 202 pontos, mais 22 do que o espanhol José González (Kawasaki).



Alonso é 31.º, com quatro.



Entre as Supersport (para motas de 600 cc), o vencedor foi o italiano Nicolò Bulega (Ducati), que lidera o campeonato, com 433 pontos, mais 90 do que o compatriota Stefano Manzi (Yamaha).



O Mundial de Superbikes é um campeonato para motas derivadas de série. Tem por base modelos que são usadas no dia a dia.



A ronda portuguesa é a 11.ª das 12 que compõe o calendário mundial.