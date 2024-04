António Félix da Costa vence corrida de Fórmula E em Itália

O piloto natural de Cascais, que largou da 14.ª posição, concluiu a prova em 40.04,766 minutos, deixando o segundo classificado, o britânico Oliver Rwland (Nissan), a 0,410 segundos, com o também britânico Jake Dennis (Andretti) em terceiro, a 3,413 segundos.



“Foi uma corrida incrível. Na qualificação estávamos a andar bem, mas cometi um erro e tive de largar de 14.º lugar. Na corrida fizemos uma boa gestão. Estive com muita atenção para ver onde metia o carro. Foi uma estratégia muito boa”, comentou o piloto português da Porsche.



Esta foi o primeiro triunfo da temporada para Félix da Costa após seis corridas disputadas, nono na carreira na Fórmula E.



Os 25 pontos amealhados permitiram ao piloto de 32 anos ascender ao sétimo lugar da classificação, com 45 pontos.



“Foi um início de época complicado. É nos momentos maus que se veem as grandes equipas. Esperemos que o dia de hoje sirva para nos unir. Faltam muitas corridas e estamos na discussão do título. Ainda não estou morto, estou vivo”, concluiu António Félix da Costa.



Oliver Rowland lidera o campeonato, com 73 pontos.



Domingo disputa-se a segunda corrida do fim de semana, em Misano.