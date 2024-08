Bastianini vence GP da Grã-Bretanha, Oliveira abandona e Martín é o novo líder do Mundial

Bastianini cortou a meta após 20 voltas com o tempo de 39.51,879 minutos, deixando na segunda posição o espanhol Jorge Martín (Ducati), a 1,931 segundos, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 5,866.Com estes resultados, Jorge Martín assume, de novo, o comando do Mundial, com 241 pontos, mais três do que Bagnaia, que desce ao segundo lugar.





Miguel Oliveira, que arrancou da 15.ª posição, recuperou até ao 13.º no arranque, mas viria a envolver-se numa queda com o companheiro de equipa na norte-americana Trackhouse, o espanhol Raul Fernández (Aprilia).



Este foi o primeiro abandono devido a queda do piloto português na presente temporada, depois de já ter desistido do GP de França por problemas mecânicos na sua Aprilia.



(Com Lusa)