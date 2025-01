Dakar2025. Daniel Sanders vence nas motas

Sanders, de 31 anos, conquistou a prova pela primeira vez após cinco participações, tendo o quarto lugar no ano de estreia, em 2021, como melhor resultado até agora.



O piloto da KTM venceu o prólogo e não mais perdeu o comando da prova, tornando-se no segundo australiano a conquistar o Dakar, depois de Toby Price ter vencido a competição das duas rodas em 2016 e 2019.



“Depois de ter saído das dunas e ter visto o acampamento final, senti arrepios pelo corpo todo. É a maior corrida do mundo. Ter vencido os Seis Dias Internacionais de Enduro e agora o Dakar… já cumpri todos os objetivos da minha carreira”, disse Sanders.



O espanhol Tosha Schareina (Honda) terminou no segundo lugar, a 08.50 minutos do vencedor, com o francês Adrien van Beveren (Honda) em terceiro, a 14.46 minutos.



Rui Gonçalves foi o 11.º, a sua melhor classificação na prova, a 02:50.50 horas do vencedor, enquanto Bruno Santos (Husqvarna) foi o 45.º.



A última etapa foi vencida pelo sul-africano Michael Docherty (KTM), com Rui Gonçalves a terminar em nono.