Falha GP da Argentina: Regresso a Portugal é "a melhor opção" para Oliveira

Aliviado e desapontado





Em declarações veiculadas pela assessoria de imprensa da equipa Prima Pramac, Miguel Oliveira mostrou-se “aliviado por não ter sofrido lesões graves”. O piloto natural de Almada admite, contudo, ter sofrido “um grande hematoma” na zona da clavícula esquerda e ter ficado com o corpo “bastante dorido” na sequência da queda sofrida no sábado, durante a corrida sprint, depois de ser abalroado pelo espanhol Fermin Aldeguer (Ducati).



“Infelizmente tive uma queda feia no início da volta cinco. Ao entrar na curva dois, outro piloto tentou ultrapassar-me por dentro da curva, perdeu o controlo da sua mota e acabou por atingir a traseira da minha, num efeito dominó que me atirou ao chão”, descreveu o piloto português, de 30 anos.



Miguel Oliveira mostrou-se “desapontado” por “não ter conseguido terminar a corrida”. “Apesar de somar pontos fosse difícil, poderíamos ter reunido informação importante”, frisou.



No entanto, a lesão sofrida no ombro esquerdo levou a equipa a considerar mais seguro que o português regresse já hoje à Europa para recuperar em casa.



A próxima prova será o GP das Américas, de 28 a 30 de março.







(Com Lusa)

“Apesar de o exame realizado à tarde não ter revelado nenhuma fratura na zona da clavícula, existe alguma preocupação relativa aos ligamentos do ombro esquerdo, pelo que foi decidido que a melhor opção seria evitar riscos desnecessários e fazer uma avaliação em casa”, indicou a assessoria de imprensa da equipa do piloto luso.Miguel Oliveira foi abalroado pelo espanhol Fermin Aldeguer (Ducati) durante a quinta volta da corrida sprint de sábado do GP da Argentina, segunda prova do Mundial de MotoGP, ganha pelo espanhol Marc Márquez.Aldeguer acabou penalizado com uma volta longa pelos comissários desportivos da corrida sul-americana.Nas redes sociais, o piloto espanhol desculpou-se do erro cometido.“Quero pedir desculpa ao Miguel Oliveira e à sua equipa pelo infeliz resultado do nosso toque. Nunca tive intenção de lhe tocar ou atirá-lo ao chão com a minha ultrapassagem. Fiquei muito irritado quando soube das suas leões. Honestamente desejo-lhe uma recuperação rápida", escreveu o espanhol da Gresini Racing.Hoje disputa-se a corrida principal deste GP da Argentina.