Filipe Albuquerque oitavo em Long Beach

Albuquerque, que faz equipa com o norte-americano Ricky Taylor, partiu do oitavo lugar, terminando em idêntica posição no final da corrida, de uma hora e 40 minutos.



“Sabíamos que tínhamos de fazer uma corrida de trás para a frente e que teríamos de ser exímios na condução. Fiz o meu trabalho e estava a ganhar margem, embora sentisse que continuávamos com falta de andamento para os primeiros classificados. Ainda assim, entreguei o carro ao Ricky em sexto”, explicou o piloto natural de Coimbra.



No entanto, a equipa da Wayne Taylor Racing perdeu uma posição nas boxes e outras durante a corrida, caindo para último lugar.



“Não consigo perceber o que se passou nem encontrar uma justificação plausível para a falta de andamento. Depois, entrou o ‘safety-car’ e, na altura de partirmos novamente, o Ricky bateu num adversário e sofremos uma penalização. Tudo foi difícil nesta prova e acabámos por cruzar a linha de meta na oitava posição”, explicou Filipe Albuquerque.



Esta terceira prova do campeonato foi conquistada pelo francês Sébastien Bourdais (Cadillac).



A próxima ronda disputa-se de 10 a 12 de maio, em Laguna Seca.