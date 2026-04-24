Grande Prémio da Turquia regressa ao Mundial de Fórmula 1 a partir de 2027





(Com Lusa)

A prova será disputada no circuito de Istanbul Park, que acolheu a Fórmula 1 em nove ocasiões entre 2005 e 2011, e, mais tarde, em 2020 e 2021.“A Turquia está de regresso à pista com um contrato de cinco anos”, congratulou-se a presidência turca, em comunicado.Um evento de lançamento está previsto para sexta-feira no Palácio de Dolmabahçe, em Istambul, com a presença do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, do diretor executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, e do presidente da Federação Internacional do Automóvel (FIA), Mohammed Ben Sulayem.O circuito de Istambul, com 5,34 quilómetros de extensão, conta com 14 curvas, incluindo a célebre curva número oito, uma tripla à esquerda percorrida a alta velocidade.O brasileiro Felipe Massa, com três triunfos (2006, 2007 e 2008) é o piloto mais vitorioso na Turquia, seguido do britânico Lewis Hamilton (2010 e 2020), com dois.O finlandês Valtteri Bottas foi o último piloto a celebrar, em 2021.O ano de 2027 marca, também, o regresso de Portugal, com o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, ao calendário do Mundial de Fórmula 1, neste caso com um contrato de dois anos (2027 e 2028).