Grande Prémio de Portugal de MotoGP confirmado até 2026

"Conseguimos. Foi um trabalho de equipa que demorou muito tempo a chegar, mas conseguimos e Portugal vai ter um contrato para dois anos, pela primeira vez", disse Jaime Costa, diretor-geral da Parkalgar, empresa gestora do autódromo algarvio, em conferência de imprensa que decorre nas instalações do AIA.

A etapa portuguesa do Campeonato do Mundo de MotoGP, Moto2 e Moto3 realiza-se no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, desde 2020, depois de já ter passado por Jarama (Espanha), em 1987, e pelo Estoril, entre 2000 e 2012.







Corrida lusa começou em Espanha, antes do Estoril e Algarve





O Grande Prémio de Portugal de motociclismo de velocidade, cuja continuidade no Mundial de MotoGP até 2026 foi hoje anunciada, começou por ser disputado em Espanha, antes de passar pelo Estoril e Algarve.



A história do Grande Prémio de Portugal de motociclismo de velocidade começou em 1987, mas, nesse ano, a prova disputou-se no circuito madrileno de Jarama, em Espanha.



Venceu o norte-americano Eddie Lawson (Yamaha) num ano em que o campeão foi o australiano Wayne Gardner (Honda).



Também no ano seguinte esteve prevista uma segunda edição do Grande Prémio de Portugal em território espanhol, no circuito andaluz de Jerez de la Frontera, mas, à última da hora, o Governo português não autorizou o uso da denominação, pelo que a prova passou, oficialmente, a ser o GP Expo92, de Sevilha.



A partir de 2000, o Grande Prémio de Portugal regressou ao Mundial, já em solo nacional, no circuito do Estoril, onde se manteve até 2012.



Nesse período (13 edições), apenas por cinco vezes o vencedor da prova acabaria por se sagrar campeão mundial. Aconteceu com o italiano Valentino Rossi em 2001, 2002, 2003 (com a Honda) e 2004 (em Yamaha), e com o espanhol Jorge Lorenzo (Yamaha), em 2010.



Nas restantes oito ocasiões, o vencedor no Estoril acabou por perder o campeonato.



O australiano Garry McCoy (Yamaha) venceu em 2000, ano em que o campeão foi o norte-americano Kenny Roberts Jr. (Suzuki).



O brasileiro Alex Barros (Honda) ganhou em 2005 (campeão foi Rossi), o espanhol Toni Elias (Honda) ganhou em 2006 (ano em que foi campeão o norte-americano Nicky Hayden) e Rossi venceu em 2007 (foi campeão o australiano Casey Stoner).



Seguiu-se as vitórias do espanhol Jorge Lorenzo, em 2008 e 2009, dois anos em que o campeão foi Rossi.



Em 2010, o piloto maiorquino quebrou o enguiço ao vencer no Estoril pela terceira vez consecutiva, mas sagrando-se campeão no final da temporada.



Já em 2011, o vencedor foi o também espanhol Dani Pedrosa (Honda), num ano em que o campeão foi Stoner. O australiano ganharia no ano seguinte, em 2012, na última visita ao Estoril, mas o campeão seria Lorenzo.



A pandemia de covid-19 fez a caravana regressar a Portugal em 2020, mas para o Algarve, que se tornou no 72.º circuito diferente a receber uma prova do Mundial, sendo o 29.º traçado a acolher a classe rainha do campeonato, que desde 2002 se denomina MotoGP.



Já no Algarve, o português Miguel Oliveira (KTM) venceu na primeira visita da prova a Portimão, em 2020, ano que consagraria o espanhol Joan Mir como campeão.



O ano de 2021 voltou a ser exceção, a sexta em 18 visitas a Portugal. O francês Fabio Quartararo (Yamaha) ganhou em terras algarvias e conquistaria a coroa no final da temporada.



Curiosamente, na segunda visita que o campeonato fez a Portugal nessa época, (a segunda corrida chamou-se GP do Algarve e aconteceu devido ao cancelamento da corrida na Austrália devido à pandemia), a vitória sorriu ao italiano Francesco Bagnaia (Ducati), bicampeão mundial em título.



Em 2022, o francês Fabio Quarararo (Yamaha) voltou a levar a melhor sobre a concorrência, com Miguel Oliveira a terminar na quinta posição.



No ano seguinte, venceu Francesco Bagnaia com o espanhol Jorge Martin (Ducati), atual líder do campeonato, com 24 pontos de vantagem sobre o italiano campeão do mundo, a triunfar já neste ano de 2024.



Nos construtores, Yamaha soma 11 triunfos e a Honda cinco na categoria rainha no Grande Prémio de Portugal, sendo que o triunfo de Miguel Oliveira em 22 de novembro de 2020, na prova de encerramento da temporada passada, permitiu à KTM intrometer-se neste domínio nipónico.



Já o triunfo do italiano Francesco Bagnaia no GP do Algarve, em novembro, trouxe também a Ducati para a lista de construtores vitoriosos em Portugal, com a marca italiana a contar já com três vitórias.



Entre os pilotos, o italiano Valentino Rossi é o mais vitorioso, com cinco triunfos (um em 500cc e quatro em MotoGP), enquanto a vitória de Toni Elias, com uma Honda, em 2006, foi a que teve a margem mais curta de sempre (dois milésimos de segundo) para o segundo, Valentino Rossi.



Também a vitória do espanhol Alex Crivillé em Brno, na República Checa, em 1996, teve idêntica diferença para o australiano Mick Doohan.







- Ranking por marcas na principal categoria no Grande Prémio de Portugal:



1.º Yamaha 11



2.º Honda 5



3.º Ducati 3



3.º KTM 1







- Ranking por pilotos no Grande Prémio de Portugal/Grande Prémio do Algarve:



1. Valentino Rossi (Ita) 5 vitórias (quatro em MotoGP e uma em 500cc)



2. Jorge Lorenzo (Esp) 3 (MotoGP)



. Toni Elias (Esp) 3 (uma MotoGP e duas 250cc)



. Álvaro Bautista (Esp) 3 (duas 250cc e uma 125cc)



5. Dajiro Kato (Jap) 2 (250cc)



. Stefan Brandl (Ale) 2 (Moto2)



. Casey Stoner (Aus) 2 (uma MotoGP e uma 250cc)



. Marc Márquez (Esp) 2 (125cc e Moto2)



. Raúl Fernández (Esp) 2 (Moto3 e Moto2)



. Fabio Quartararo (Fra) 2 (MotoGP)



. Francesco Bagnaia (Ita) 2 (MotoGP)