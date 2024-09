Hungria regressa ao calendário do Mundial de MotoGP em 2025

A prova está prevista para os dias 22 a 24 de agosto de 2025 no Balaton Park, um circuito inaugurado em maio de 2023, localizado 85 quilómetros a sudoeste de Budapeste.



O mesmo traçado irá acolher, também, uma jornada do Mundial de Superbikes, campeonato para as motas derivadas de série.



"Estamos muito satisfeitos por poder anunciar que o Balaton Park vai estar no calendário de 2025 dos Mundiais de MotoGP e Superbikes. O circuito situa-se numa localização espetacular”, frisou o espanhol Carmelo Ezpeleta, diretor geral da Dorna, a empresa promotora dos dois campeonatos.



A primeira vez que o Mundial de motociclismo de velocidade visitou a Hungria foi em 1990, antes da era MotoGP, regressando em 1992, ano em que passou pelo país magiar pela última vez.



A Hungria conta com um campeão mundial, Gábor Talmácsi, que em 2007 conquistou a coroa da categoria de 125cc, antecessora da Moto3.