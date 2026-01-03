Motores
Ralis
João Ferreira em 12.º no prólogo do Dakar2026
O piloto português João Ferrreira (Toyota Hilux) foi 12.º classificado no prólogo da 48.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, que se disputa até dia 17 na Arábia Saudita.
O piloto leiriense concluiu os 22 quilómetros cronometrados com o tempo de 11.07,9 minutos, a 19 segundos do mais rápido, o sueco Mathias Ekstrom (Ford Raptor).
O norte-americano Mitch Guthrie (Ford Raptor) terminou na segunda posição, a oito segundos do companheiro de equipa, com o belga Guillaume de Mévius (Mini) em terceiro, também a oito segundos.
“O prólogo trouxe exatamente aquilo que antecipava antes da prova: o nível competitivo é muito elevado. Existem vários pilotos com capacidade para liderar e não vai existir espaço para qualquer desatenção”, disse o piloto luso.
João Ferreira, que procura nesta edição melhorar o oitavo posto conseguido em 2025, considerou que “foi uma etapa curta e limpa”, em que o carro esteve ao nível que ele gostaria. “Mais do que os tempos, o prólogo serve para percebermos se estamos no ritmo certo”, afirmou João Ferreira, que compete pela quarta vez nesta prova.
O francês Sébastien Loeb (Dacia Sandrider) cedeu já 34 segundos ao ver-se apanhado pelo pó do sul-africano Henk Lategan (Toyota Hilux), outro dos candidatos à vitória, que furou e perdeu 1.38 minutos.
O prólogo de hoje não conta para efeitos da classificação dos automóveis, servindo apenas para definir a ordem de partida para a primeira etapa, no domingo.
Nas motas, contudo, o tempo do prólogo já conta para a classificação. Martim Ventura (Honda) foi o melhor representante nacional, na 21.ª posição, no seu ano de estreia.
O piloto da equipa oficial da Honda terminou o prólogo a 01.05 minutos do vencedor, o espanhol Edgar Canet (KTM), que somou o primeiro triunfo na competição.
O australiano Daniel Sanders (KTM), que defende o título, foi o segundo classificado, a três segundos de Canet, com o norte-americano Ricky Brabec (Honda) em terceiro, a cinco segundos.
Bruno Santos (Husqvarna) foi 25.º, a 1.12 minutos do mais rápido e Pedro Pinheiro (Husqvarna) o 66.º. Nuno Silva (KTM) foi 80.º.
Domingo disputa-se a primeira etapa do Dakar 2026, com partida e chegada em Yanbu, no noroeste da Arábia Saudita, com 305 quilómetros cronometrados.
