Kalle Rovanperä dominador na estreia da Letónia no Mundial de ralis

Rovanperä, que este ano participa no Mundial apenas a meio tempo, concluiu a prova letã com o tempo de 2:31.47,6 horas, deixando o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) na segunda posição, a 39,2 segundos, com o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) a conseguir o degrau mais baixo do pódio na derradeira especial, terminando a 1.04,5 minutos do vencedor.



O azarado do dia foi o piloto local Martins Sesks (Ford Puma), que chegou a ameaçar a liderança de Rovanperä no primeiro dia e aguentou o terceiro lugar confortavelmente até à entrada na derradeira especial.



No entanto, um problema mecânico fê-lo perder mais de um minuto e cair do terceiro para o sétimo lugar final.



“Foi logo na primeira curva. Não sabemos se é um problema sério ou não, mas percebemos que tinha acabado aí. Mas mostrámos o nosso ritmo e deixámos toda a gente feliz”, sublinhou o piloto de 24 anos, que fez nesta prova a sua estreia aos comandos de um carro híbrido de Rally 1.



Desta forma, Tänak ascendeu ao terceiro lugar e, com isso, subiu a segundo no campeonato, por troca com o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que não foi além do quinto posto.



Com este triunfo, o terceiro da temporada, segundo consecutivo, Kalle Rovanperä chegou às 14 vitórias no WRC.



“Foi um grande fim de semana para mim. É espetacular conseguir aqui uma primeira vitória, pois a Letónia é um país importante para mim”, disse o piloto finlandês, de 23 anos.



Rovanperä começou a competir precisamente na Letónia, aos 12 anos, e hoje tornou-se no primeiro piloto a vencer este evento, que integra, pela primeira vez, o calendário mundial.



O belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que abriu a pista na sexta-feira, nunca mais conseguiu recuperar do tempo perdido na primeira etapa e fechou o rali na sétima posição. Ainda assim, foi o terceiro da 'power stage' final e minimizou a perda de pontos, mantendo a liderança do campeonato.



Rovanperä somou 23 pontos, contra os 25 de Ogier, que foi segundo no rali e na 'power stage'.



O líder Neuville tem agora 145 pontos e oito de vantagem sobre Tänak, enquanto Evans desceu a terceiro, com 132.



No Mundial de construtores, a Hyundai mantém o comando, mas agora com apenas um ponto de avanço sobre a Toyota, com 351 contra os 350 dos japoneses.



A próxima ronda será o Rali da Finlândia, de 01 a 04 de agosto.