Motores
Fórmula1
McLaren apresenta carro com que pretende revalidar títulos de Fórmula 1
A McLaren, atual campeã mundial de pilotos e de construtores, apresentou hoje o monolugar para o Mundial de Fórmula 1, o MCL40, com o objetivo de revalidar os títulos em 2026, quando entram em vigor novos regulamentos técnicos.
A McLaren manteve a linha habitual dos últimos anos, com a pintura característica de cor laranja-papaia como referência principal, enquanto os restantes detalhes surgem reforçados a preto.
“Creio que todos estamos entusiasmados por dar continuidade à temporada e, honestamente, ainda não passou assim tanto tempo desde que terminámos a época. Há muitas coisas novas no carro que temos de preparar e aprender”, afirmou o britânico Lando Norris, atual campeão do mundo, que compõe a dupla de pilotos com o australiano Oscar Piastri.
O australiano, que disputou o título de 2025 com o seu companheiro de equipa até à última corrida, mostrou-se satisfeito com aparência do monolugar.
“Há um pouco mais de papaia este ano, especialmente na parte exterior, o que é agradável, mas mantém, claramente, um nível muito semelhante ao que tem sido seguido nos últimos anos. Portanto, sim, é apenas uma pequena modificação, mas é bom ver que há mais papaia”, afirmou Piastri.
O norte-americano Zak Brown, diretor-executivo da escuderia McLaren, descreveu a próxima temporada como “incrível” e sublinhou que a chave estará no desenvolvimento e na evolução do carro, que é totalmente novo.
“Creio que será incrível. Nunca vimos este tipo de tecnologias a serem implementadas. Há muito para mudar. Não há uma única peça que tenha transitado de 2025 para 2026. Nós, enquanto equipa, temos de perceber como maximizar o carro, bem como as unidades motrizes, e creio que será uma corrida de desenvolvimento”, reconheceu.
A McLaren viaja até ao Bahrain para a segunda bateria de testes de pré-temporada, que decorrem de quarta a sexta-feira, com a terceira fase marcada para a semana seguinte, de 18 a 20 de fevereiro.
Lando Norris conquistou o seu primeiro campeonato em 2025, com 423 pontos, mais dois do que o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), quatro vezes campeão enquanto Oscar Piastri terminou na terceira posição, com 410.
A McLaren somou 17 vitórias nas 24 corridas disputadas, nove por Norris e oito por Piastri.
No Mundial de Construtores dominou, com 789 pontos, contra os 408 da Mercedes, segunda classificada.
O último título conquistado pela McLaren tinha sido em 2008, pelo britânico Lewis Hamilton.
