Miguel Oliveira em 15.º lugar nos treinos livres do GP da Grã-Bretanha

Miguel Oliveira efetuou a sua melhor volta ao circuito de Silverstone em 1.59,160 minutos, mais 1,249 segundos do que o mais rápido, o espanhol Jorge Martin (Ducati), que registou 1.57,911, enquanto o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), bicampeão em título, obteve a terceira marca, com 1.58,030.



Por ter ficado abaixo dos 10 primeiros classificados, que se apuram diretamente para a segunda sessão de qualificação, marcada para sábado, Miguel Oliveira terá de disputar a primeira fase qualificativa, na qual apenas os dois primeiros ganham o direito a seguir para a discussão da 'pole position'.



O piloto português, de 29 anos, ocupa o 13.º lugar no Mundial de MotoGP de 2024, que é liderado por Bagnaia, vencedor de seis das nove corridas realizadas este ano, à partida para a 10.ª das 20 provas do campeonato.