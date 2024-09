Miguel Oliveira fora do GP da Indonésia

Miguel Oliveira, natural de Almada, caiu de forma aparatosa na curva quatro do circuito indonésio de Mandalika e acabou por ser declarado inapto pelos médicos do campeonato.



Oliveira foi transportado a um hospital local de forma a ser submetido a exames complementares para determinar se é necessário submeter-se a uma intervenção cirúrgica de correção da fratura.



“Vai submeter-se a uma TAC tridimensional no hospital de Mataram para avaliar a necessidade de cirurgia”, comunicou a equipa norte-americana Trackhouse.



Esta será a primeira prova que o piloto português falha esta temporada devido a lesão.



Oliveira, de 29 anos, ocupa atualmente o 14.º lugar do Mundial de MotoGP, com 71 pontos.



O espanhol Jorge Martin (Ducati) lidera a competição, com 24 pontos de vantagem sobre o italiano Francesco Bagnaia (Ducati).