Miguel Oliveira penalizado na segunda corrida em Magny-Cours





(Com Lusa)

O piloto da BMW arrancou do 19.º lugar e recebeu a bandeira de xadrez na 13.ª posição, recuperando seis lugares, mas a penalização aplicada pelos comissários desportivos relegou-o para o 15.º posto, ainda dentro dos lugares pontuáveis.Miguel Oliveira ficou, assim, atrás do companheiro de equipa, o italiano Danilo Petrucci, 12.º classificado, do britânico Alex Lowes (Bimota), que terminou em 13.º apesar de ter sofrido uma queda, e do tailandês Somkiat Chantra (Honda), 14.º.A corrida foi interrompida com bandeira vermelha na 20.ª volta, devido à queda do britânico Tommy Bridewell (Ducati) na curva três. Como já tinham sido cumpridos mais de dois terços da distância inicialmente prevista, a prova não foi retomada.O italiano Nicolò Bulega (Ducati) dominou a corrida desde a partida e venceu com 5,420 segundos de vantagem sobre o espanhol Iker Lecuona (Ducati), seu companheiro de equipa.Bulega alcançou a 26.ª vitória da temporada, ficando a apenas uma do recorde absoluto de 27 triunfos numa única época, e somou o 46.º sucesso da carreira no Mundial de Superbikes.O italiano Yari Montella (Ducati) completou o pódio, a 9,378 segundos do vencedor, depois de ultrapassar o compatriota Alberto Surra (Ducati) na sexta volta.Lorenzo Baldassarri (Ducati) terminou na quarta posição, à frente de Surra e do espanhol Álvaro Bautista (Ducati), sexto classificado.Com este resultado, Bulega reforçou a liderança do campeonato, passando a somar 553 pontos, contra os 407 de Lecuona e os 247 de Montella, quando faltam três rondas para o final da temporada, incluindo a do Estoril (Portugal).Miguel Oliveira é 11.º classificado, com 107 pontos.A próxima ronda do Mundial de Superbikes disputa-se em Cremona, Itália, entre 25 e 27 de setembro.