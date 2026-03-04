Mundial arranca na Austrália sob o espetro da guerra no Médio Oriente

A Cadillac aparenta problemas de juventude do projeto mas apostou em duas "velhas raposas", tirando da reforma o finlandês Valtteri Bottas e recuperando o mexicano Sérgio Pérez, dispensado da Red Bull há dois anos.

Foto: REUTERS/Hamad I Mohammed



Sinal dos tempos e de um cada vez maior fascínio dos americanos pelo Campeonato do Mundo de Fórmula 1, a reboque da série da Netflix que deu a conhecer do outro lado do Atlântico os protagonistas da modalidade, justificando a aposta em três corridas em solo americano (Texas, Miami e Las Vegas).

O britânico Lewis Hamilton procura um oitavo título mundial de pilotos que lhe permitiria descolar do alemão Michael Schumacher e consagrar-se como o melhor de sempre. Terá a oposição do seu companheiro de equipa, o monegasco Charles Leclerc, piloto da casa italiana.

Para já, fonte da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) garantiu à agência Lusa não haver, por enquanto, qualquer tipo de conversação para antecipar já para 2026 a entrada de Portugal no calendário, prevista para 2027 e 2028 com o regresso do campeonato ao Autódromo Internacional do Algarve.Enquanto isso,Também dos Estados Unidos chegam os motores Ford, que passam a equipar a Red Bull e a Racing Bulls (equipa satélite da marca de bebidas energéticas).O britânico Lando Norris (McLaren) tenta defender o primeiro título conquistado em 2025 por apenas dois pontos sobre o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), que tinha conquistado os quatro títulos anteriores.Em ano de mudança de regulamentos técnicos, a McLaren espera voltar a estar entre os mais rápidos, mas já se viu que a Ferrari mostra evoluções face aos anos anteriores, sobretudo com a inovação da asa traseira rotativa.Também a Mercedes mostra sinais de retoma depois dos sete títulos mundiais conquistados entre 2014 e 2020 por Lewis Hamilton (seis) e Nico Rosberg (um).O diretor da equipa, Toto Wolff, manteve a confiança no britânico George Russell e no italiano Kimi Antonelli.O único estreante na grelha será o britânico Arvid Lindblad, de 18 anos, que correrá pela Racing Bulls. O jovem piloto, vindo da Fórmula 2, substitui o franco-argelino Isack Hadjar, que foi promovido à Red Bull, para o lugar do japonês Yuki Tsunoda, que deixou a modalidade.Nessa altura se saberá se as modificações feitas às características técnicas dos carros permitiram aumentar a emoção das corridas e as ultrapassagens ou se apenas mudaram a cosmética dos monolugares.