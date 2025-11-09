Norris aumenta vantagem no Mundial de Formula1

Motores
O britânico Lando Norris (McLaren) venceu o Grande Prémio de São Paulo de Fórmula1, no Brasil, e cimentou a liderança do Campeonato do Mundo.
Norris, que partiu da ‘pole position’, impôs-se ao italiano Kimi Antonelli (Mercedes), segundo a 10,388 segundos, com o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), tetracampeão, que largou da via das boxes devido a uma penalização, a terminar na terceira posição, a 10,750.
Com estes resultados, e o quinto lugar do australiano Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris chegou aos 390 pontos, contra os 366 de Piastri e os 341 de Verstappen, quando faltam três provas para o final do campeonato.
(Com Lusa)