Oscar Piastri vence GP do Azerbaijão do Mundial de F1

Piastri, que largou da segunda posição, bateu o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) por 10,910 segundos, com o britânico George Russell (Mercedes) em terceiro, a 31,328.

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull), que foi quinto classificado, mantém a liderança do campeonato, agora com 59 pontos de vantagem sobre o britânico Lando Norris (McLaren), enquanto a McLaren ascendeu ao comando do Mundial de construtores, por troca com a Red Bull.