Ott Tänak chega ao último dia do Rali do Japão na liderança

Tänak, que ocupa o segundo lugar no campeonato, venceu duas das sete especiais do dia e alargou o comando da prova nipónica, chegando ao final da etapa com 38 segundos de vantagem sobre o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), com o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) a ascender à terceira posição, a 2.10,9 minutos.



O líder do campeonato, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), recuperou até ao sétimo posto desde o 15.º lugar com que partiu de manhã, depois de uma avaria no turbo do seu Hyundai, na sexta-feira, o ter afastado irremediavelmente da luta pela vitória na prova.



“Temos de estar satisfeitos com o nosso desempenho e por termos terminado no sétimo lugar, o que parecia irrealista esta manhã”, frisou o piloto belga, vice-campeão já por cinco vezes, mas que ainda procura o primeiro título mundial de pilotos.



O belga está a 7.43,7 minutos do líder e seu único adversário na luta pelo título mundial.



Ao terminar o dia na liderança, Tänak deverá somar os 18 pontos correspondentes, enquanto Neuville tem direito aos quatro do sétimo lugar, quando ainda estão 12 pontos em disputa no dia de domingo.



Sete deles serão distribuídos pelos sete pilotos mais rápidos de domingo, havendo ainda cinco para os cinco primeiros da última especial, a power stage.



Para garantir o título, Tänak, que já foi campeão em 2019, terá de ser o mais rápido no domingo e na 'power stage', esperando que o belga não some mais do que um ponto em todo o dia de domingo.



Em caso de vitória do estónio, a Neuville basta ser sétimo no final do dia de domingo, e pelo menos quinto na power stage, classificação da qual poderá nem precisar se terminar o dia entre os seis mais rápidos da jornada.



“Já tive demasiados contratempos na minha carreira, pelo que aprendi a manter-me calmo e a lidar com isso”, sublinhou Neuville.



Já Tänak sabe que as probabilidades de reconquistar o Mundial de pilotos são diminutas pelo que frisa estar concentrado em ajudar a equipa a garantir o campeonato de construtores.



“É nisso que estamos concentrados e vamos continuar, pois é o nosso principal objetivo”, garantiu o estónio.



Domingo disputam-se mais cinco especiais, com um total de 56,59 quilómetros cronometrados.