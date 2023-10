Portugal acolhe duas provas da Taça do Mundo FIA de Eco-Rali

Ao Eco Rali Portugal, disputado em Oeiras, e que já fazia parte do calendário oficial da FIA, junta-se agora a este campeonato internacional o Azores Eco Rali, com ambas as provas a terem lugar no mês de abril.



O Oeiras Eco Rali disputa-se de 05 a 07 de abril e o Azores eRali de 27 a 28 de abril.



Para Paulo Almeida, promotor do Campeonato de Portugal de Novas Energias, "este não é só o reconhecimento do projeto iniciado em 2018, em Oeiras, mas também do trabalho encetado em 2021 com o Grupo Desportivo Comercial, que organiza o Azores Eco Rali e que soube interpretar o caminho a seguir na preparação e organização de um evento inovador no mundo do desporto motorizado".



Já Rui Moniz, presidente do Grupo Desportivo Motorizado, manifesta a sua "satisfação pela confiança que a FIA mostrou ao integrar o Azores Eco Rali num campeonato com vários países candidatos".



"Este evento vai permitir a promoção dos Açores em novos segmentos de público, com maior apetência em conhecer destinos empenhados em promover processos de sustentabilidade nas suas atividades e no seu quotidiano, como é o caso da região, o primeiro arquipélago do mundo certificado como destino turístico sustentável, numa simbiose perfeita entre as pessoas e a fantástica natureza que nos rodeia", frisou.



A Eco-R, a Taça do Mundo de novas energias da FIA, arranca a 25 de janeiro, com o Ostersund Winter Eco Rali, na Suécia.



Segue-se o Eco Rali da Comunidade Valenciana, em Espanha, de 16 a 18 de fevereiro, antes do Rali Novas Energias, na República Checa.



Este campeonato ruma, então, a Portugal, com o Oeiras Eco Rali, de 05 a 07 de abril, antes do Azores eRali, a 27 e 28 de abril.



Seguem-se a Bélgica (24 e 25 de maio), Islândia (07 e 08 de junho), Eslovénia (20 e 21 de setembro), Espanha novamente (27 a 29 de setembro), Monte Carlo (26 a 20 de outubro) e Itália (09 e 10 de novembro).



O calendário já foi aprovado pelo Conselho Mundial da FIA.