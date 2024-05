Portugueses discretos nas European Le Mans Series

Os dois pilotos, que fazem equipa ainda com Cédric Oltramare, terminaram na 25.ª posição da geral, a oito voltas dos vencedores, Oliver Gray, Clément Novalak e Luca Ghiotto (Oreca).



“Foi uma corrida especialmente difícil. No meu turno de conduções procurei recuperar o tempo perdido nas primeiras horas. O carro estava bastante bom e foi possível recuperar, mas depois o Ligier começou a acusar problemas na suspensão traseira e tornou-se difícil de conduzir e de extrair todo o seu potencial. O quinto lugar acabou por ser o resultado possível”, explicou Manuel Espírito Santo, que largou da segunda posição.



Também Miguel Cristóvão lamentou o resultado final.



“Foi uma prova difícil. Estávamos com pouca velocidade de ponta, o que na longa reta Mistral nos prejudicou. Chegámos a estar em primeiro, mas tivemos de fazer uma paragem extra para garantir que o Cédric pontuasse e isso atirou-nos para quinto”, afirmou Miguel Cristóvão.



Já Bernardo Pinheiro (Ligier) terminou na sétima posição, a nove voltas dos vencedores.



Miguel Cristóvão e Manuel Espírito Santo estão na terceira posição do campeonato, com 29 pontos, enquanto Bernardo Pinheiro é sexto, com 25.



A próxima jornada do European Le Mans Series acontece em 07 de julho, em Imola.