Portugueses vencem prova de abertura da Taça do Mundo de Bajas

Nas motas, o piloto natural de Torres Vedras bateu o compatriota David Megre (Kawasaki) e o espanhol Javier Puerta (Yamaha) , segundo e terceiro, respetivamente.



“Estou naturalmente muito satisfeito com esta vitória numa prova da Taça do Mundo, mas foi um dia muito cansativo. Foram muitos quilómetros e num traçado mais lento e duro do que na etapa do Rally Raid que aqui se disputou. No percurso em que os automóveis já tinham passado a pista estava bastante massacrada. A navegação também foi muito exigente”, explicou Bruno Santos.



Já nos automóveis, a vitória sorriu a João Ferreira, que bateu os portugueses Francisco Barreto (Toyota) e Rui Carneiro (GRally), que terminaram nos lugares seguintes do pódio.



“Estamos muito satisfeitos por regressar às vitórias. Depois de vencermos o Rally Raid Portugal para a competição nacional, voltamos aos triunfos com um excelente resultado, numa prova de que gostamos bastante, mas onde vencemos, este ano, pela primeira vez”, comentou o piloto de Leiria.



Já Fernando Barreiros (Isuzu) triunfou no Grupo Stock da prova espanhola.



“Correu tudo bem e a vitória, a terceira consecutiva que levo daqui de Badajoz, é um prémio bem merecido. A pontuação máxima numa prova [também] da Taça da Europa é uma excelente forma de começar esta nova aposta desportiva para a temporada de 2024”, referiu.