Chuva frustrou testes de Miguel Oliveira em Mugello

O piloto luso rodou apenas seis voltas ao longo de todo o dia, estabelecendo o nono melhor tempo, em 1.58,282 minutos, e terminando a 10,665 segundos do mais rápido, o sul-africano Brad Binder (KTM).



“Inicialmente, queríamos testar algumas afinações novas para tentar melhorar a mota e conseguir o desempenho que nos faltou ontem (domingo)", começou por explicar Miguel Oliveira, referindo-se ao 14.º lugar alcançado no GP de Itália.



O piloto português, de 29 anos, disse ainda que, “após a análise dos dados (da telemetria da corrida), a equipa não conseguiu perceber” porque é que teve tantas dificuldades com a frente da mota, que lhe custou alguns décimos de segundo por volta.



“Queríamos mesmo tentar algo diferente, mas o tempo não nos permitiu testar novas configurações na eletrónica e nas afinações. E foi assim o nosso dia”, lamentou Miguel Oliveira.



O piloto português ainda efetuou algumas voltas à chuva, mas a pista “começou a secar” e, quando decidiu montar pneus slicks (para piso seco), começou a chover outra vez.



O campeonato de MotoGP enfrenta agora uma paragem de três semanas, regressando em 30 de junho, com o GP dos Países Baixos, em Assen.