Paul Pogba, ainda em recuperação, é baixa na seleção de França

"Depois de exames médicos ontem (no domingo) e hoje, é extremamente doloroso de informar que Paul Pogba ainda precisa de reabilitação, após a sua cirurgia (ao joelho, no início de setembro). Por essa razão, o Paul não poderá juntar-se à equipa da França no Qatar", refere o comunicado da empresária e advogada do jogador.



Pogba, de 29 anos, foi operado no início de setembro ao joelho direito, depois de um período de tratamento conservador, que terá agravado a lesão que tinha desde julho no menisco lateral, de acordo com o médico que o operou, Roberto Rossi.



"A terapia conservadora não funcionou, pelo contrário, agravou a lesão (...). A lesão no menisco lateral foi complicada porque o tecido estava fragmentado e a lesão piorou", disse o médico ainda em setembro, citado pelo jornal italiano Tuttosport.



O jogador, que esta época não fez qualquer jogo pela Juventus, que falhou no grupo do Benfica o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, foi campeão do mundo em 2018 com a França, e em 2021 venceu a Liga das Nações.



A convocatória do selecionador Didier Deschamps para o Mundial do Qatar, a disputar entre 20 de novembro e 18 de dezembro, é esperada na próxima semana, em 09 de novembro.



"Se o pensamento positivo pudesse mudar algo, o Paul jogaria amanhã. Mas o que muda as coisas é o trabalho duro, a resiliência e a disciplina, que são as únicas coisas presentes no nosso espírito nestes tempos difíceis", acrescentou a empresária de Pogba.



A ausência do jogador - que se viu ainda numa polémica com o seu irmão mais velho, indiciado por tentativa de extorsão a Pogba e associação criminosa -, é um duro golpe para a França, que também não contará com N'Golo Kanté, também lesionado.



No Mundial, a França integra o Grupo D, com Tunísia, Dinamarca e Austrália.