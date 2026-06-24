Mundial 2026
FIFA pune Assim Madibo com cinco jogos de suspensão
O Comité Disciplinar da FIFA aplicou uma suspensão de cinco jogos ao futebolista do Catar Assim Madibo, que foi expulso na sequência de um lance em que lesionou o canadiano Ismaël Koné, em encontro do Mundial2026.
De acordo com a FIFA, Madibo começará a cumprir o castigo já no presente Mundial e o médio pode recorrer da decisão para o Comité de Apelo da FIFA.
Koné lesionou-se na perna esquerda na segunda parte do jogo com o Catar, em Vancouver, na quinta-feira, e já não vai poder jogar mais no Mundial.
Aos 51 minutos, Koné sofreu uma falta aparentemente normal de Assim Madibo, mas, segundos depois, o jogador olhou para a perna e percebeu a gravidade da lesão, tendo sido retirado de maca.
Numa primeira instância, o árbitro chileno Cristián Garay mostrou apenas o cartão amarelo a Assim Madibo, mas, depois, corrigiu para vermelho.
O Canadá venceu o Catar por 6-0, em jogo da segunda jornada do Grupo B.
Koné lesionou-se na perna esquerda na segunda parte do jogo com o Catar, em Vancouver, na quinta-feira, e já não vai poder jogar mais no Mundial.
Aos 51 minutos, Koné sofreu uma falta aparentemente normal de Assim Madibo, mas, segundos depois, o jogador olhou para a perna e percebeu a gravidade da lesão, tendo sido retirado de maca.
Numa primeira instância, o árbitro chileno Cristián Garay mostrou apenas o cartão amarelo a Assim Madibo, mas, depois, corrigiu para vermelho.
O Canadá venceu o Catar por 6-0, em jogo da segunda jornada do Grupo B.
(Com Lusa)