FIFA pune Assim Madibo com cinco jogos de suspensão

FIFA pune Assim Madibo com cinco jogos de suspensão

O Comité Disciplinar da FIFA aplicou uma suspensão de cinco jogos ao futebolista do Catar Assim Madibo, que foi expulso na sequência de um lance em que lesionou o canadiano Ismaël Koné, em encontro do Mundial2026.

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O momento em que Assim Madibo se apercebe da gravidade da lesão que infligiu ao canadiano Ismaël Koné | Foto: Reuters

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De acordo com a FIFA, Madibo começará a cumprir o castigo já no presente Mundial e o médio pode recorrer da decisão para o Comité de Apelo da FIFA.

Koné lesionou-se na perna esquerda na segunda parte do jogo com o Catar, em Vancouver, na quinta-feira, e já não vai poder jogar mais no Mundial.

Aos 51 minutos, Koné sofreu uma falta aparentemente normal de Assim Madibo, mas, segundos depois, o jogador olhou para a perna e percebeu a gravidade da lesão, tendo sido retirado de maca.

Numa primeira instância, o árbitro chileno Cristián Garay mostrou apenas o cartão amarelo a Assim Madibo, mas, depois, corrigiu para vermelho.

O Canadá venceu o Catar por 6-0, em jogo da segunda jornada do Grupo B.

(Com Lusa)

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