FIFA pune Assim Madibo com cinco jogos de suspensão





(Com Lusa)

De acordo com a FIFA, Madibo começará a cumprir o castigo já no presente Mundial e o médio pode recorrer da decisão para o Comité de Apelo da FIFA.Koné lesionou-se na perna esquerda na segunda parte do jogo com o Catar, em Vancouver, na quinta-feira, e já não vai poder jogar mais no Mundial.Aos 51 minutos, Koné sofreu uma falta aparentemente normal de Assim Madibo, mas, segundos depois, o jogador olhou para a perna e percebeu a gravidade da lesão, tendo sido retirado de maca.Numa primeira instância, o árbitro chileno Cristián Garay mostrou apenas o cartão amarelo a Assim Madibo, mas, depois, corrigiu para vermelho.O Canadá venceu o Catar por 6-0, em jogo da segunda jornada do Grupo B.