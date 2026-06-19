Canadá arrasa Catar e perde Koné por lesão

Em encontro da segunda jornada do Grupo B, Cyle Larin, aos 16 minutos, Jonathan David, autor de um ‘hat-trick’, imitando o argentino Lionel Messi, aos 29, 45+3 e 90+2, Nathan Saliba, aos 64, e Mohamed Manai, aos 75, na própria baliza, selaram o histórico triunfo dos canadianos.



Pelo meio, aos 51 minutos, então com 3-0, já a festa tinha sido estragada, quando Koné sofreu uma lesão grave na perna esquerda, depois de uma entrada dura de Assim Madibo, que acabou expulso, aos 53, deixando o Catar com nove, pois, aos 33, Homam Ahmed também tinha visto o vermelho, ao carregar o isolado Buchanan.



Contra nove, 10 ou 11, o Canadá foi sempre dominador, num jogo de sentido único, o da baliza do conjunto comando pelo espanhol Julen Lopetegui, ex-treinador do FC Porto, que raramente chegou perto da área canadiana e não fez um remate enquadrado.



Com este resultado, o Canadá, que soma quatro pontos, está, praticamente, nos 16 avos de final, tal como a Suíça, que defronta na última jornada, precisando apenas de empatar para conquistar o agrupamento e continuar em Vancouver na fase seguinte.



O jogo começou, praticamente, com uma ocasião com algum perigo para o Catar, com um remate de Edmilson, ainda no primeiro minuto, mas esta viria a ser a única aparição dos asiáticos na área contrária.



Os canadianos assumiram cedo o comando e adiantaram-se no marcador aos 16 minutos, por Cyle Larin, que justificou a promoção a titular, depois do tento à Bósnia-Herzegovina, ao emendar defesa incompleta de Abunada, após remate de David.



O jogo continuou a ser dominado pela equipa da ‘casa’, que, aos 29 minutos, chegou ao segundo: Buchanan, que estava a ‘partir’ constantemente a defesa do Qatar em associação com Johnston, rematou contra David, que ficou com a bola e atirou de primeira.



Aos 31 minutos, Buchanan isolou-se e foi carregado por Ahmed, com o árbitro primeiro a marcar penálti e mostrar amarelo e depois a mudar para livre direto e vermelho, deixando o Catar com 10.



Em superioridade numérica, o Canadá passou de dominador a monopolizador, e foi em busca do terceiro, que apareceu quase em cima do intervalo, aos 45+3 minutos, quando David ‘bisou’, quase em cima da linha, numa recarga.



A segunda metade não trouxe mudanças, mas o jogo não foi mais o mesmo depois dos 51 minutos, face à lesão grave sofrida por Koné, após carga de Madibo, que deixou o Catar com nove.



Desde aí, o jogo foi ainda mais um ‘monólogo’, sempre nas imediações da área do Catar, com Mohamed Manai a marcar o quinto na própria baliza, após remate de Shaffelburg, aos 75 minutos, e David a selar o ‘hat-trick’, aos 90+2, numa jogada muito semelhante à do seu primeiro golo.



Jogo no Estádio BC Place, em Vancouver.



Canadá - Catar, 6-0.



Ao intervalo: 3-0.



Marcadores:



1-0, Cyle Larin, 16 minutos.



2-0, Jonathan David, 29



3-0, Jonathan David, 45+3.



4-0, Nathan Saliba, 64.



5-0, Mohamed Manai, 75 (própria baliza).



6-0, Jonathan David, 90+2.



Equipas:



- Canadá: Maxime Crépeau, Alistair Johnston, Luc De Fougerolles (Jacob Shaffelburg, 71), Derek Cornelius (Moise Bombito, 46), Richie Laryea, Tajon Buchanan (Niko Sigur, 83), Stephen Eustáquio, Ismaël Koné (Nathan Saliba), Ali Ahmed (Tanitoluwa Oluwaseye, 71), Jonathan David e Cyle Larin.



Selecionador: Jesse Marsch.



- Catar: Mahmoud Abunada, Ayoub Al Oui, Pedro Correia, Boualem Khoukhi, Homam Hamed, Jassem Gaber (Mohamed Manai, 46), Assim Madibo, Issa Laye, Edmilson Júnior (Ahmed Fathy, 46, Lucas Mendes, 87), Akram Afif (Alhashmi Alhussain, 59) e Yusuf Abdurisag (Sultan Albrake, 40).



Selecionador: Julen Lopetegui.



Árbitro: Cristián Garay (Chile).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Derek Cornelius (09) e Ahmed Fathy (64). Cartão vermelho direto para Homam Ahmed (33) e Assim Madibo (53).



Assistência: 52.497 espectadores.





(Com Lusa)