Goleadores em Mundiais: Mbappé persegue Messi





(Com Lusa)

Mbappé, que já tinha ‘bisado’ na estreia no Mundial2026, face ao Senegal (3-1), marcou hoje os dois primeiros golos dos galeses, aos 14 e 54 minutos, passando a contar tantos tentos marcados como jogos em Campeonatos do Mundo.O jogador francês deixou para três o alemão Gerd Müller, agora quinto, com 14 golos, e o brasileiro Ronaldo, que caiu para quarto, com 15, numa lista liderada pelo argentino Lionel Messi, com 18, cinco dos quais já na edição de 2026.No que respeita à seleção francesa, o avançado de 27 anos, que com o ‘bis’ ao Senegal tinha ascendido à liderança dos marcadores, ultrapassando Olivier Giroud, passou a contar 60 golos, em 100 jogos.Em Mundiais, Mbappé marcou por quatro vezes em 2018, na Rússia, onde a França conquistou o título, e somou oito golos em 2022, no Qatar, prova da qual saiu como o melhor marcador.Em 2018, o francês marcou um golo ao Peru (1-0), na fase de grupos, dois à Argentina (4-3), nos oitavos de final, e um à Croácia (4-2), na final.Quatro anos volvidos, o avançado dobrou a contagem, ao somar um golo à Austrália (4-1) e dois à Dinamarca (2-1), na fase de grupos, dois à Polónia (3-1), nos ‘oitavos’, e três à Argentina, na final, igualando os 12 do ‘rei’ Pelé.No primeiro jogo no Mundial de 2026, o jogador do Real Madrid, melhor marcador da Liga dos Campeões e da Liga espanhola em 2025/26, voltou a faturar em dose dupla, o que repetiu no segundo.