França vence com golos de Mbappé e Dembélé

A França garantiu o apuramento para os 16 avos de final do Mundial de futebol de 2026, ao vencer o Iraque por 3-0, num jogo que teve um intervalo de duas horas, devido ao mau tempo.

Em Filadélfia, Kylian Mbappé, aos 14 e 54 minutos, e Ousmane Dembélé, aos 66, apontaram os golos dos gauleses, que tinham vencido o Senegal (3-1) na estreia.



Os vice-campeões mundiais em título passaram a somar seis pontos, contra três da Noruega e nenhum de Senegal e Iraque, antes do final do embate entre os nórdicos e os africanos.