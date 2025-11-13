Mundial 2026
Seleção Nacional
Mundial à vista
A seleção portuguesa defronta hoje a Irlanda, em Dublin, numa partida da quinta e penúltima jornada do Grupo F em que pode garantir o apuramento para a fase final do Mundial2026.
Em caso de vitória no Aviva Stadium, Portugal assegura logo o primeiro lugar do agrupamento e a qualificação direta para o próximo Campeonato do Mundo. O empate poderá também ser suficiente, mas só no caso de a Hungria não vencer na Arménia, que também hoje se defrontam (17:00 de Lisboa).
O médio Bruno Fernandes é baixa certa, devido a castigo, assim como Nuno Mendes e Pedro Neto, devido a lesão, não tendo os dois integrado o estágio.
Vitinha, que apresentou algumas limitações físicas durante a preparação, está em dúvida na seleção nacional, que tem João Cancelo e João Neves de regresso, após terem falhado os jogos em outubro, precisamente com a Irlanda (1-0) e Hungria (2-2), ambos em Lisboa.
Ao contrário do que o Selecionador irlandês ontem prometeu, ao declarar que os seus jogadores vão assumir manter a habitual postura mais defensiva no embate contra Portugal, o capitão Cristiano Ronaldo, na antevisão da partida de Dublin, afirmou-se convicto de que “vamos ver um outro lado da Irlanda, uma equipa que poderá criar mais perigo com bola, que estará mais presente no último terço do terreno de jogo."
Por seu lado, o Selecionador Nacional, Roberto Martínez, prescreveu “muita concentração, perante um jogo que poderá mudar muito rapidamente”, esperando dos irlandeses um tipo de jogo “mais britânico, que facilmente se poderá partir”, mas manifestando total confiança na preparação da equipa portuguesa.
Em três jogos oficiais em Dublin, Portugal nunca venceu e apenas marcou um golo, registando dois empates e uma derrota.
O espanhol Roberto Martínez pode tornar-se no oitavo treinador da história a apurar Portugal para a fase final de um Campeonato do Mundo, que será o nono da seleção nacional, sétimo consecutivo.
O Irlanda-Portugal está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do sueco Glenn Nyberg e transmissão em direto na RTP1.
Depois do encontro em Dublin, Portugal fecha o Grupo F frente à Arménia no domingo, no Estádio do Dragão, no Porto, às 14:00.
Portugal lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.
O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio do próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México (11 de junho a 19 de julho), que, pela primeira vez, vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.
(Com Lusa)