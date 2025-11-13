Mundial à vista





(Com Lusa)





Ao contrário do que o Selecionador irlandês ontem prometeu, ao declarar que os seus jogadores vão assumir manter ano embate contra Portugal, oCristiano Ronaldo, na, afirmou-se convicto de que “vamos ver um outro lado da Irlanda, uma equipa que poderá criar mais perigo com bola, que estará mais presente no último terço do terreno de jogo."Por seu lado, o Selecionador Nacional, Roberto Martínez, prescreveu “muita concentração, perante um jogo que poderá mudar muito rapidamente”, esperando dos irlandeses um tipo de jogo “mais britânico, que facilmente se poderá partir”, mas manifestando total confiança na preparação da equipa portuguesa.Em três jogos oficiais em Dublin, Portugal nunca venceu e apenas marcou um golo, registando dois empates e uma derrota.O espanhol Roberto Martínez pode tornar-se no oitavo treinador da história a apurar Portugal para a fase final de um Campeonato do Mundo, que será o nono da seleção nacional, sétimo consecutivo.O Irlanda-Portugal está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do sueco Glenn Nyberg e transmissão em direto na RTP1.Depois do encontro em Dublin, Portugal fecha o Grupo F frente à Arménia no domingo, no Estádio do Dragão, no Porto, às 14:00.Portugal lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio do próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México (11 de junho a 19 de julho), que, pela primeira vez, vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.