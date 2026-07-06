Mundial2026. UEFA acusa FIFA de "cruzar linha vermelha" ao suspender castigo de Balogun

A UEFA acusou a FIFA de ter cruzado “uma linha vermelha” ao suspender o cartão vermelho dado ao norte-americano Falorin Balogun durante o jogo dos EUA contra a Bósnia e Herzegovina no Mundial.

“Quando a certeza das regras deixa de ser garantida pelos seus responsáveis, a integridade do jogo fica em risco e a credibilidade da competição é prejudicada. Da mesma forma, tal decisão cria um precedente no torneio em curso, onde situações semelhantes passarão a exigir tratamento igualitário, em detrimento da competição”, afirma a FIFA, que expressa a sua “incredulidade perante uma decisão tão inédita, incompreensível e injustificável”.





Folarin Balogun foi suspenso depois de ter recebido um cartão vermelho direto no jogo dos EUA contra a Bósnia e Herzegovina, na passada quarta-feira. No entanto, no domingo, a FIFA anunciou a suspensão do castigo, invocando o Artigo 27 do código disciplinar.





"De acordo com o artigo 27 do Código Disciplinar da FIFA, a suspensão do jogo fica suspensa por um período probatório de um ano", afirmou a FIFA em comunicado.







O anúncio da FIFA foi feito depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter falado pessoalmente com o presidente da federação, Gianni Infantino, a pressionar para a suspensão do castigo do jogador norte-americano. Com esta decisão, Balogun - o melhor marcador dos EUA neste Mundial - fica livre para jogar o jogo dos oitavos de final contra a Bélgica, às 01h00 desta terça-feira.





A decisão da FIFA está a gerar uma onda de críticas, nomeadamente da Real Associação Belga de Futebol (RBFA), que disse ter ficado "perplexa". A RBFA pediu formalmente o direito de recorrer, que lhe foi concedido.





O selecionador da Bélgica, Rudi Garcia, comparou a decisão da FIFA a uma brincadeira de 1 de abril (dia das mentiras).







A FIFA já tinha utilizado o Artigo 27 para libertar Cristiano Ronaldo para ser titular nos jogos de abertura do Mundial por Portugal, após o cartão vermelho recebido contra a República da Irlanda. Ronaldo cumpriu um jogo de castigo e os dois jogos restantes ficaram suspensos sob um período probatório de um ano.





Balogun também está agora em período probatório de um ano, o que significa que o cartão vermelho tecnicamente ainda constará no seu registo. Se, durante este ano, Balogun cometer o que o código define como "outra infração de natureza e gravidade semelhantes", o atacante cumprirá então a suspensão de um jogo.

