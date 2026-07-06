Neymar fez a última dança pelo Brasil

“Tentei, tentei. Comecei aqui [no Estádio Metlife, num particular com os Estados Unidos, em 2010] e termino aqui. Agora, acabou”, disse o jogador do Santos, de 34 anos, que, face aos nórdicos, entrou aos 67 minutos e marcou o golo dos brasileiros, que então perdiam por 2-0, aos 90+10, de penálti.



Neymar fechou hoje a sua quarta presença em Mundiais, depois de já ter estado nas edições de 2014, 2018 e 2022, sendo que conseguiu o melhor resultado na primeira, em que falhou, por lesão, a famosa meia-final com a Alemanha (1-7).



Convocado pelo selecionador brasileiro, o italiano Carlo Ancelotti, Neymar voltou no Mundial2026 a vestir a camisola da seleção ‘canarinha’ 981 dias depois, pelo meio de muitas lesões.



Neymar fecha o seu percurso na seleção brasileira no mesmo local em que se estreou, em 10 de outubro de 2010, com um triunfo sobre os Estados Unidos por 2-0. No total, cumpriu 130 jogos e 10.673 minutos pelo ‘escrete’.



O golo face aos noruegueses foi o seu 80.º pela seleção brasileira, da qual é o melhor marcador, tendo supero lendas como Pelé, Ronaldo, Romário, Zico e Bebeto.



Quanto a títulos, venceu a Taça das Confederações de 2013 e, pela seleção olímpica, a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro.



Em 2019, o Brasil conquistou a Copa América, mas, devido a lesão, Neymar saiu da convocatória. Dois anos depois, chegou à final da prova, que jogou, mas perdeu por 1-0 com a Argentino, deu seu amigo Lionel Messi. Decidiu Ángel Di María.