Mundial 2026. Brasil - Noruega

A Noruega qualificou-se hoje para os quartos de final do Mundial de futebol de 2026, fase que nunca tinha atingido, ao bater o pentacampeão Brasil por 2-1, com um ‘bis’ de Erling Haaland, em East Rutherford.

O ponta de lança do Manchester City marcou aos 79 e 90 minutos, depois de duas assistências do benfiquista Andreas Schjelderup, e passou a contar sete golos na prova, igualando o argentino Lionel Messi e o francês Kylian Mbappé.



O golo do Brasil foi apontado aos 90+1 minutos, por Neymar Jr, de grande penalidade, num jogo em que, aos 14, Orjan Nyland defendeu um primeiro penálti de Bruno Guimarães.



Nos quartos de final, em encontro marcado para sábado, em Miami Gardens, pelas 17:00 locais (22:00 em Lisboa), a Noruega enfrenta o vencedor do embate entre o coanfitrião México e a Inglaterra.