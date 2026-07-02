Mundial 2026. Portugal - Croácia

Portugal entra no início desta sexta-feira (00h00 em Lisboa) na fase a eliminar do Mundial 2026 frente à seleção croata, num duelo europeu que vale um lugar nos oitavos de final. A equipa orientada por Roberto Martínez chega a este encontro depois de terminar o Grupo K no segundo lugar, numa campanha marcada pela consistência defensiva e pela goleada frente ao Uzbequistão. Neste período de "roda-bota-fora", os portugueses mantêm intacto o sonho de conquistar pela primeira vez o título mundial.

Na fase de grupos, Portugal não começou da melhor maneira permitindo um empate na estreia com a República Democrática do Congo (1-1). A reação surgiu com uma expressiva vitória por 5-0 diante do Uzbequistão e fechou a primeira fase com outro empate, desta vez sem golos frente à Colômbia.





O conjunto das quinas somou assim cinco pontos, garantindo o apuramento direto para esta eliminatória e apresentando uma das defesas menos batidas da competição.





Pela frente vai encontrar uma Croácia experiente, vice-campeã mundial em 2018 e terceira classificada em 2022. Os croatas recuperaram de uma derrota inicial frente à Inglaterra para vencerem Panamá e Gana, terminando o Grupo L no segundo lugar.





O histórico favorece claramente Portugal, que soma sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos dez confrontos já realizados entre as duas seleções.





Liderada pelo veterano Luka Modrić, a seleção balcânica continua a combinar experiência e qualidade, procurando voltar a destacar-se numa grande competição internacional.





O encontro desta noite disputa-se no BMO Field, em Toronto, no Canadá, e será arbitrado pelo norueguês Espen Eskas.







