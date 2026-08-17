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PGR abre inquérito à morte de ciclista na Volta a Portugal

PGR abre inquérito à morte de ciclista na Volta a Portugal

A Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito à morte do ciclista Finlay Tarling durante a Volta a Portugal.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Momento de minuto de silêncio no pódio na 9ª etapa, no último sábado, em homenagem ao ciclista britânico Finlay Tarling, que morreu num acidente na 8ª etapa da Volta a Portugal, na sexta-feira. Foto: Nuno Veiga - Lusa

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O inquérito à morte de Finlay Tarling durante a oitava etapa da Volta a Portugal em bicicleta, na última sexta-feira, foi instaurado no Ministério Público de Ponte Lima.

A Procuradoria-Geral da República adiantou à RTP que vai ser realizada uma autópsia ao ciclista.

O ciclista natural do País de Gales embateu contra uma viatura externa à organização da prova, que circulava no sentido oposto ao seu trajeto.

Apesar das primeiras informações, o condutor não estava em contramão no momento do acidente, mas colidiu contra o ciclista, que, “como é natural”, fazia “a curva pela via mais à esquerda”, explicou o porta-voz da GNR à RTP.

Finlay Tarling foi um dos três ciclistas a ficar para trás na prova, deixando o pelotão partido em três, quando começou a descer, ganhou velocidade e embateu contra a viatura que entrou indevidamente no circuito.

O acesso por onde entrou a viatura não foi avaliado como um local prioritário à atuação das autoridades.

“Aquilo que estava planeado fazer foi feito, não houve desvios na operacionalização do planeamento (…) Foi uma conjugação de diversos fatores que levaram a este desfecho”, confirmou o Carlos Canatário, porta-voz da GNR.

O atleta de 19 anos teve o melhor resultado da carreira no ciclismo de estrada nesta edição da Volta a Portugal, prova na qual fazia a sua primeira participação, alcançando o 11.º lugar na etapa introdutória.




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