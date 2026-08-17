PGR abre inquérito à morte de ciclista na Volta a Portugal

O inquérito à morte de Finlay Tarling durante a oitava etapa da Volta a Portugal em bicicleta, na última sexta-feira, foi instaurado no Ministério Público de Ponte Lima.

O ciclista natural do País de Gales embateu contra uma viatura externa à organização da prova, que circulava no sentido oposto ao seu trajeto.Apesar das primeiras informações,, mas colidiu contra o ciclista, que, “como é natural”, fazia “a curva pela via mais à esquerda”, explicou o porta-voz da GNR à RTP.Finlay Tarling foi um dos três ciclistas a ficar para trás na prova, deixando o pelotão partido em três, quando começou a descer, ganhou velocidade e embateu contra a viatura que entrou indevidamente no circuito., confirmou o Carlos Canatário, porta-voz da GNR.O atleta de 19 anos teve o melhor resultado da carreira no ciclismo de estrada nesta edição da Volta a Portugal, prova na qual fazia a sua primeira participação, alcançando o 11.º lugar na etapa introdutória.