Salvador e a "desrespeitosa" ausência de Horta da convocatória para o Mundial





(Com Lusa)

“Enquanto presidente do Sporting de Braga, não posso esconder a minha desilusão pela ausência do Ricardo Horta e confesso-o sem beliscar as opções técnicas, que não comento e sempre respeitarei. Questiono, isso sim, a gestão feita, o total desencontro entre o que se diz e o que se faz e o tratamento dado a um jogador que, aos 31 anos e com a expressiva carreira que tem, nunca poderia ser sujeito a testes e experiências”, começou por referir o líder ‘arsenalista’ na sua conta oficial na rede social X.Salvador lembrou a chamada do avançado para a recente digressão da seleção nacional ao México e aos Estados Unidos, “no pico da temporada e com tão importantes frentes em aberto para o Sporting de Braga e para o futebol português”, frisando que, “dos dois cenários possíveis para essa chamada”, ambos o “inquietam e transtornam”.“Ou o selecionador tinha dúvidas, o que seria confuso e inverosímil perante tantos e tão reiterados elogios às qualidades futebolísticas, humanas e comportamentais do jogador; ou a lista dos 26 já estava bem sólida, o que torna até ofensiva a convocatória”, atirou.António Salvador salientou ainda que “não pode ignorar-se que essa chamada alimentou, até pelo histórico existente, a expectativa de uma chamada que agora se voltou a frustrar”.“Depois de ter dito, em março, que a sua decisão mais difícil enquanto selecionador foi excluir o Ricardo Horta do Europeu2024, a gestão feita torna-se ainda mais incompreensível e, no meu entendimento, desrespeitosa para com o jogador e para com o homem”, lamentou o presidente do Sporting de Braga na mesma publicação.Frisando que a opinião o vincula apenas a si, o dirigente disse que não a podia “calar” em “defesa do capitão e do jogador mais importante da história do clube”.“Reiterando os meus votos de enorme sucesso para toda a seleção nacional, o que controlo e garanto é que o Sporting de Braga continuará a dar todas as condições para que, em 2026/27, o Ricardo Horta continue a valer a participação em dezenas de golos e a liderar a nossa equipa rumo aos ambiciosos objetivos que temos, na esperança de que no momento das decisões, e ao contrário do que aconteceu esta época, o tenhamos fisicamente a 100 por cento”, concluiu.Ricardo Horta, que esta temporada participou em 53 jogos e marcou 21 golos pelos bracarenses, conta com 13 internacionalizações AA, tendo estado presente no Mundial2022, no Qatar. Nessa competição, foi titular diante da Coreia do Sul, na última partida na fase de grupos, além de ter sido utilizado frente à Suíça, nos oitavos de final, e a Marrocos, nos 'quartos'.