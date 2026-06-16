Mundial 2026
Tunísia troca de selecionador em pleno Mundial
O francês Hervé Renard foi apresentado como novo selecionador da Tunísia, substituindo o compatriota Sabri Lamouchi, que deixa a equipa africana depois da derrota com a Suécia (5-1), na estreia no Campeonato do Mundo.
“A Federação Tunisina de Futebol anuncia a nomeação de Hervé Renard como selecionador nacional até ao final do Mundial2026”, lê-se num comunicado do organismo, que adianta que o francês vai começar já hoje a trabalhar em Monterrey, no México, onde a Tunísia está a estagiar.
O organismo revela ainda que vai encetar negociações para um contrato a longo prazo após o final do Mundial2026, que se disputa até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.
Lamouchi estava à frente das ‘Águias de Cartago’ desde janeiro, mas acabou por deixar o cargo após a goleada sofrida na estreia no Grupo F frente à Suécia, já depois de ter vencido apenas um dos quatro jogos de preparação que fez, frente ao Haiti (1-0), com derrotas com Áustria (1-0) e Bélgica (5-0) e um empate com o Canadá (0-0).
A estreia de Hervé Renard vai acontecer no sábado, frente ao Japão, com a Tunísia a fechar a primeira fase, diante dos Países Baixos, cinco dias depois.
Renard, de 57 anos, volta a treinar uma seleção africana, depois de ter passado já por Zâmbia, Angola, Costa do Marfim e Marrocos, além de ter orientado a Arábia Saudita e a seleção feminina francesa.
O organismo revela ainda que vai encetar negociações para um contrato a longo prazo após o final do Mundial2026, que se disputa até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.
Lamouchi estava à frente das ‘Águias de Cartago’ desde janeiro, mas acabou por deixar o cargo após a goleada sofrida na estreia no Grupo F frente à Suécia, já depois de ter vencido apenas um dos quatro jogos de preparação que fez, frente ao Haiti (1-0), com derrotas com Áustria (1-0) e Bélgica (5-0) e um empate com o Canadá (0-0).
A estreia de Hervé Renard vai acontecer no sábado, frente ao Japão, com a Tunísia a fechar a primeira fase, diante dos Países Baixos, cinco dias depois.
Renard, de 57 anos, volta a treinar uma seleção africana, depois de ter passado já por Zâmbia, Angola, Costa do Marfim e Marrocos, além de ter orientado a Arábia Saudita e a seleção feminina francesa.
(Com Lusa)