Suécia goleia Tunísia

A Suécia isolou-se na liderança do Grupo F do Mundial de futebol de 2026, ao impor-se com facilidade à Tunísia por 5-1, em encontro da primeira jornada realizado em Guadalupe, no México.

Yasin Ayari, aos sete e 90+6 minutos, Alexander Isak, aos 30, Viktor Gÿokeres, aos 59, e Mattias Svanberg, aos 88, apontaram os tentos do ‘onze’ de Graham Potter, enquanto Omar Rekik faturou para os africanos, aos 43, reduzindo então para 2-1.



Na classificação do Grupo F, os suecos, que falharam a presença em 2022 e tiveram de jogar os play-offs para chegar à edição de 2026, somam três pontos, contra um de Países Baixos e do Japão, que empataram a dois golos, e nenhum dos tunisinos.