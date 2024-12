A Casa Branca elogia a "resiliência" da democracia sul-coreana

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Sean Savett, escreveu na rede social X que a Coreia do Sul está a demonstrar resiliência democrática" após o Presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol ter declarado lei marcial na terça-feira.

"Ficámos seriamente preocupados com a declaração de lei marcial feita ontem pelo Presidente Yoon, que foi retirada após uma votação unânime da Assembleia Nacional no sentido de a anular em conformidade com os processos constitucionais da República da Coreia", escreveu Sean Savett.