"A vida das pessoas está em risco". O testemunho de um emigrante português na Venezuela

Dois dias após as eleições presidenciais e com os protestos nas ruas "há muito medo em relação ao que pode acontecer na Venezuela".



"Há zonas da cidade [Caracas] onde já houve saques a supermercados", relata o português, que teme que haja um "banho de sangue".



"A vida das pessoas está em risco", considera, apelando ao Governo e oposição para que cheguem a um entendimento. "Se há dúvidas de ambas as partes, vamos contar as atas e ver quem tem razão", afirma.



José António Correia conta que está preparado para várias eventualidades, com reservas de água, enlatados e congelados. Relata que viu, esta terça-feira, várias pessoas a tentarem abastecer-se nos supermercados.



O português lamenta que o país esteja a ser "completamente desperdiçado" e quer que haja "estabilidade social e política" na Venezuela. Lembra que o papel das Forças Armadas venezuelanas é "defender as pessoas".



"Não podem comportar-se como um braço armado de nenhum partido político, são imparciais", defende.



Este emigrante vive sozinho na Venezuela desde há cinco anos e espera que a situação acalme para que seja possível o reencontro de várias famílias que vivem separadas devido à situação social e política do país. "É muito difícil estar separado da família", confessa em declarações à RTP.