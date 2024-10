Acordo polémico para relocalização de migrantes. Centros em solo albanês estão prontos, diz embaixador italiano

Numa visita organizada para a imprensa, o representante italiano deu a conhecer os locais para onde serão enviados migrantes resgatados no Mar Mediterrâneo., onde os migrantes serão alojados e vão ficar a aguardar pelo resultado do pedido de asilo.Estes centros vão acolher migrantes resgatados pela Marinha italiana na aproximação à costa europeia. “Pessoas vulneráveis”, incluindo mulheres e crianças, não vão ser levadas para estes centros.Os migrantes ficarão detidos em módulos pré-fabricados com 12x2 metros.

Imagens divulgadas pela agência France Presse no início de agosto mostravam os vários contentores cercados por muros altos, vigiados pela polícia.

Os migrantes estarão sujeitos à jurisdição italiana, mas a Albânia irá prestar apoio com as forças polícias de segurança e vigilância.Em setembro, o ministro italiano do Interior, Matteo Piantedosi, indicou que os centros deveriam estar operacionais em outubro. “Houve definitivamente alguns meses de atraso, houve algumas verificações normais em que descobrimos, por exemplo, que o terreno precisava de ser reforçado. (...) São mudanças muito normais durante a construção”, afirmou o ministro.De acordo com a CNN Internacional,O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) foi convidado pelo Governo italiano para monitorizar os centros assim que entrarem em funcionamento, mas também ainda não recebeu qualquer indicação concreta de uma data, indicava um porta-voz do ACNUR à CNN na última quarta-feira.

Um acordo polémico





Foi há quase um ano que Roma e Tirana chegaram ao polémico acordo que determinou a abertura destes centros em solo albanês. Em novembro de 2023, a chefe do Governo italiano, Giorgia Meloni, e o primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, assinaram um entendimento para a “deslocalização” de migrantes resgatados no Mediterrâneo.Itália é um dos países da UE a que chegam mais migrantes através do Mar Mediterrâneo, sobretudo a ilha de Lampedusa., visto que cada um dos dois centros na antiga base militar de Gjader só terá capacidade para 3.000 migrantes de cada vez.Albânia e Itália têm um histórico de relações comerciais de diplomáticas: cerca de 20 por cento do PIB albanês decorre das relações comerciais entre os dois países. A nação dos Balcãs não pertence à União Europeia. mas tem estatuto de país candidato desde 2014 e está em negociações para a adesão desde 2022.O acordo entre Roma e Tirana tem sido alvo de muitas críticas por parte de organizações não-governamentais e entidades para a defesa dos Direitos Humanos., em que a chegada dos migrantes ilegais à União Europeia seria gerida por países terceiros. Essa proposta poderá ser discutida na próxima semana, durante a cimeira europeia que decorre a 17 e a 18 de outubro em Bruxelas.